Auch unsere geliebten Vierbeiner sehnen sich an diesen heißen Tagen nach Abkühlung. In der Sommersaison gilt allerdings an den meisten Stränden Hundeverbot. Etwas lockerer geht es in der ruhigeren Nebensaison zwischen Oktober/November und April an vielen Stränden zu. Viele Gemeinden öffnen sämtliche ihrer Strände in der Nebensaison vom 1. November bis zum 31. März für Hunde. Dennoch hat die Baleareninsel einige Hundestrände zu bieten. Wir haben die schönsten für Sie zusammengesucht.

Es Carnatge

Einer der bekanntesten Hundestrände befindet sich östlich von Palma. Es Carnatge ist sowohl bei Zwei- als auch Vierbeiner beliebt und ein richtiger Treffpunkt für Hundehalter. Dutzende Fellnasen toben und paddeln im Wasser, bellen aufgeregt und jagen Bällen und Frisbees hinterher. Das bietet auch Gelegenheit für die Halter, bei 35 Grad ins kühle Nass einzutauchen.

Punta Marroig

In dem Gemeindegebiet von Calvià gibt es zwei Strände, an denen in der Sommersaison kein Hundeverbot besteht. Einer liegt versteckt an der Costa de la Calma und ist fast nur mit einem Mietwagen zu erreichen. In zentralerer Lage befindet sich hingegen der Hundestrand in Palmanova. Er liegt an der Punta Marroig zwischen den beliebten Badestränden Playa Es Carregador und der Playa de na Nadala.

Na Patana

Der Strand Na Patana liegt 300 Meter vom Strand Son Bauló in Can Picafort entfernt. Es ist ein kleiner goldener Sandstrand im Naturschutzgebiet von Son Real. Es ist ein wenig frequentierter Strand, an dem Hunde erlaubt sind. Ein Parkplatz befindet sich etwa 600 Meter vom Strand entfernt.

Cala Blanca

Zur "Weißen Bucht" im Südwesten bei Camp de Mar führt ein kurzer, aber steiler Pfad vom darüber liegenden Parkplatz hinab. Zu diesem gelangt man mit dem Auto, indem man von Camp de Mar die Küstenstraße Richtung Port d’Andratx fährt und nach dem kleinen Wegweiser Ausschau hält.

Llenaire

Der Strand liegt im Nordosten am ruhigen Rand von Port de Pollença. Der Untergrund ist steinig-felsig, dafür gibt es durch die Pinien im Sommer angenehmen Schatten. Dort können die Vierbeiner ungestört im Wasser toben.

Jede Gemeinde bestimmt die Strandregeln selbst, das gilt auch für die Hundestrände. Was genau an so einem Strand erlaubt ist. Das betrifft unter anderem Regeln wie Leinenpflicht oder das Mitführen eines Impfbuches.