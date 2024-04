Laut einer Mitteilung des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ) betreffen die am häufigsten von ihm bearbeiteten Beschwerden aus der Kategorie „Gepäck“ das Fluggepäck. Die Ansprüche regelt das Montrealer Übereinkommen über die Haftung von Luftfahrtunternehmen aus dem Jahr 2001.

Stehen Reisende im Urlaub ohne Koffer da, können sie notwendige Ersatzkleidung und Hygieneartikel kaufen und sich die Kosten von der Airline erstatten lassen. Kommt der Koffer überhaupt nicht mehr an, kann eine Entschädigung für den Verlust verlangt werden. Nur auf das Kabinengepäck müssen Flugreisende selbst aufpassen.

Der Schaden bei Gepäckverlust ist vom Reisenden konkret zu belegen, wobei der Höchstbetrag bei etwa 1.591 Euro pro Passagier liegt. Wichtig: Für die Berechnung des entstandenen Schadens ist der Wert der Gegenstände zum Zeitpunkt der Beschädigung oder des Verlustes maßgebend. Außerdem muss der Fluggast nachweisen, welche Gegenstände beschädigt oder verloren wurden und welchen Wert sie hatten. Nur neue Gegenstände werden zum Neuwert ersetzt.

Geht darüber hinaus beispielsweise ein älterer Koffer zu Bruch, kommt es nach den Erfahrungen des EVZ häufig vor, dass Fluggäste überhaupt keine Entschädigung erhalten. Denn Koffer verlieren schnell an Wert. Oder die Fluggesellschaft will wissen, ob eine Reparatur möglich ist oder nicht.

Für alle Fälle gilt: Sofort am Flughafen am Schalter der Fluggesellschaft den Schaden melden und einen sogenannten „Property Irregularity Report“ verlangen. Gepäckschäden müssen zusätzlich und innerhalb von sieben Tagen, verspätetes Gepäck spätestens nach 21 Tagen schriftlich bei der Airline gemeldet werden.

Pauschalreisende sollten zudem den Reiseveranstalter informieren. Urlaub ohne Gepäck ist ein Reisemangel, der zur Minderung des Reisepreises berechtigt.

Es wird nur erstattet, was tatsächlich weg oder beschädigt ist. Das Erstellen einer Liste mit Foto vom Kofferinhalt vor Reiseantritt erleichtert den Nachweis.

Tipps zur Vermeidung von Kofferproblemen

Bringen Sie einen Gepäckanhänger mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Telefonnummer an.

Bewahren Sie den Beleg, den Sie bei der Gepäckaufgabe erhalten, gut auf.

Bewahren Sie nach Möglichkeit auch alte Kaufbelege auf.

Transportieren Sie Wertsachen immer bei sich im Handgepäck.

Wenn Ihr Gepäck verspätet ankommt, können Sie Ersatz-einkäufe tätigen. Ob Zahnbürste oder Unterhose: Bewahren Sie die Rechnungen und Quittungen für die Noteinkäufe gut auf, damit Sie den Betrag von der Airline zurückfordern können. Ersatzkleidung wird oft nur zu 50 Prozent erstattet. Bei Unterwäsche und Hygieneartikeln sind es meist 100 Prozent.

Auch Tagessätze sind bei Fluggesellschaften nicht unüblich: Betroffene Passagiere erhalten dann pro Tag einen bestimmten Betrag bis zu einer maximalen Anzahl von Tagen.

Kommt das Gepäck auf dem Rückflug in die Heimat verspätet an, zahlt die Fluggesellschaft in der Regel keine Ersatzkäufe. Argumentiert wird damit, dass die Passagiere alles Notwendige auch zu Hause haben.

In manchen Fällen lohnt sich eine Gepäckversicherung. Die Reisegepäck-Versicherung springt ein, wenn Ihr Gepäck während der Reise verloren geht, beschädigt wird oder verspätet ankommt.

Sie ist aber nur notwendig, wenn der Wert Ihres Gepäcks 1591 Euro übersteigt. Denn bis zu diesem Betrag haftet nach dem Montrealer Übereinkommen zunächst die Fluggesellschaft.

Eine Reisegepäck-Versicherung lohnt sich in der Regel nur, wenn Wertsachen wie Schmuck oder teure elektronische Geräte besonders geschützt werden sollen. Oder wenn Sie mit Sondergepäck wie Sportgeräten oder Musikinstrumenten reisen.

Wichtig: Bei vielen Versicherungen gibt es zum Teil weitreichende Ausschlussgründe. Lesen Sie genau in den Bedingungen nach, ob Ihre Sachen wirklich versichert sind.

Fundbüro des Flughafens Palma

Bei Gegenständen, die am Flughafen verloren gegangen sind, wenden Sie sich an den Fundbürodienst. Dieser befindet sich in der Ankunftshalle neben den Büros der Reiseveranstalter und ist zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Telefonisch kann man ihn unter 971- 789456 und elektronisch über pmiobjhallados@aena.es erreichen.

Bei Kofferproblemen hilft das EVZ kostenlos weiter. Mehr Informationen dazu auf www.evz.de .