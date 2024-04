Auf dem Weg in den Mallorca-Urlaub hat die Fluggesellschaft Eurowings ihre Passagiere überrascht. Der Pilot machte eine ungewöhnliche Durchsage und wies die Fluggäste darauf hin, dass in Kürze die Anschnallzeichen aktiviert werden. Wer noch einmal das Bad aufsuchen musste, hatte nun die Gelegenheit dazu. Ebenfalls erklärte der erste Offizier in dem Video, wie es zu der neuen Durchsage kam: ein "Verbesserungsvorschlag" habe Eurowings erreicht.

Dahinter steckt einer der meistgehörten Podcasts Deutschlands, der sich "Gemischtes Hack" nennt. Moderator Tommi Schmitt hatte in dem Podcast mit Comedian Felix Lobrecht genau diese Neuerung gefordert. Die Airlines sollten rechtzeitig darauf hinweisen, dass die Anschnallzeichen bald eingeschaltet würden. Eurowings setzte diese Idee medienwirksam um und teilte ein Video der Aktion unter anderem bei Instagram. Es wurde schon fast 500.000 Mal angesehen. Auf dem Flug von Deutschland Richtung Mallorca sagte der Pilot im genauen Wortlaut: "Uns hat ein Verbesserungsvorschlag erreicht, den wir auf diesem Flug gerne umsetzen möchten. In diesem Sinne teilen wir Ihnen mit, dass wir in 15 Minuten die Anschnallzeichen anmachen werden und den Sinkflug Richtung Mallorca beginnen werden. Das heißt, Sie haben jetzt noch 15 Minuten Zeit, die Waschräume beziehungsweise Toiletten aufzusuchen." Üblicherweise werden die Anschnallzeichen kurz vor dem Landeanflug aktiviert und die Passagiere so aufgefordert, ihre Plätze einzunehmen. Wer zu diesem Zeitpunkt noch einmal auf Toilette muss, kann dem in der Regel nicht nachgehen. "Den Gästen hat's gut gefallen und sie haben ihre Chance genutzt! Super Idee!", kommentiert der Pilot hinter der Aktion, Denny Rambow, bei Instagram. Andere User hingegen schreiben, dass eine solche Durchsage bei anderen Airlines – wie etwa Ryanair und Swiss – längst üblich sei.