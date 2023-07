Endlich ist der Sommer da und mit ihm kommt auch die langersehnte Bräune der Haut zurück. Sie gilt als "schönstes Souvenir aus dem Mallorca-Urlaub" und soll natürlich so lange wie möglich erhalten bleiben. Damit auch im Alltag der natürliche Beach-Look Arbeitskollegen und Freunde vor Neid erblassen lässt, gibt es einige Tipps, wie die Sommerbräune noch länger hält.

After-Sun-Produkte verwenden

Um lange etwas von der hart erkämpften Sommerbräune zu haben, sollte vor allem auf spezielle After-Sun-Produkte gesetzt werden. Diese sorgen dafür, dass die Haut ausreichend hydriert wird und wirken dem Schuppen der Haut entgegen. Zudem haben die Pflegeprodukte einen kühlenden Effekt und machen die von der Sonne geküsste Haut angenehm geschmeidig.

Richtig duschen

Wer zu oft und zu heiß duscht, hat weniger von seiner Sonnenbräune. Zu häufiges, zu langes oder zu warmes Duschen sorgt nämlich für eine trockene Haut, was wiederum zu Pigmentverlust führt. Die Sommerbräune wird also einfach "weggeduscht". Stattdessen empfiehlt es sich, kürzer und bei gemäßigter Temperatur zu duschen.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Wer langfristiger und gesünder braun werden will, der sollte eher schattige Plätze aufsuchen. Dort wird man nämlich genauso braun, allerdings langsamer dafür aber gleichmäßiger und wesentlich gesünder. Denn: Im Schatten kommen Lichtstrahlen gestreut an, somit wird der Anteil von schädlicher ultravioletter Strahlung (UV-Strahlen) deutlich reduziert.

Die richtige Ernährung

Auch eine gesunde Ernährung spielt bei der Sommerbräune eine wichtige Rolle. Die Haut kann nicht nur von außen mit Feuchtigkeit versorgt werden, sondern auch von innen. Zunächst sollte viel Wasser und ungesüßter Tee getrunken werden. Grüner Tee erhält Antioxidantien, welche die Haut schützen und zu einer langanhaltenden Bräune beitragen. Zudem hilft eine vitamin- und ballaststoffreiche Kost. Das in Karotten erhaltene Karotin regt zudem die Melaninproduktion an und unterstützt die Erhaltung der Bräune zusätzlich.

Sonnencreme auftragen und auf Peelings verzichten

Last but not least: Wer länger etwas von der Urlaubsbräune haben will, sollte schon vor dem Sonnenbad für die richtige Hautpflege sorgen. Produkte mit hohem Lichtschutzfaktor sorgen für eine sanfte Bräune und schützen die Haut vor dem Austrocknen. Dermatologen empfehlen bei jedem Sonnenbad auf Lichtschutzfaktor 30 oder 50 zu setzen. Zudem sollten Sonnengebräunte auf mechanische Peelings verzichten. Denn: die kleinen Schleifpartikel rubbeln die Sommerbräune einfach weg. Besser die Haut im Frühjahr mit Peelings auf den Sommer vorbereiten.