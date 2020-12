Su funktioniert der in Spanien zugelassene TMA-Coronatest

Der sogenannte TMA-Test steht für "Transcription Mediated Amplification" und wurde von dem spanischen Unternehmen Grifols entwickelt. Laut dem deutschen Ärztezentrum in Peguera wird auch bei diesem Verfahren ein Abstrich genommen. In Deutschland wird dieser Test allerdings im Augenblick noch nicht angeboten.

Die spanische Regierung hat die Einreiseregelung für Ausländer am 10. Dezember flexibilisiert. Seit diesem Donnerstag werden auch TMA-Tests akzeptiert. Zudem werden Ergebnisberichte jetzt auch auf Deutsch zur Kenntnis genommen.

Den Angaben zufolge ist der TMA-Abstrich billiger, außerdem vergeht bis zum Befund deutlich weniger Zeit. Es wird eine ausgeklügelte molekulare Technik angewendet, mit der die Erbsubstanz der Coronaviren, also deren DNA oder RNA, identifiziert werden kann. Dafür wurde ein spezielles Gerät namens Procleix-Panther entwickelt. Dieses lässt nach weniger als 24 Stunden die Befunde sichtbar werden.

Laut der Firma Grifols werden die Tests in der Produktionsstätte in der amerikanischen Stadt San Diego hergestellt. Mitarbeiter seien nicht nur dort, sondern auch in Barcelona und Bilbao an der Entwicklung beteiligt. Den Angaben zufolge kann Grifols pro Woche eine Million Tests herstellen. Die Firma verfügt bereits seit Mai über die Erlaubnis der spanischen Arzneimittel-Zulassungsbehörde. (it)