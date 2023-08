Kiloweise Obst, Gemüse, Pasta, Öl und Konserven stapeln sich im Frachtraum des Lidl-Lkws übereinander. Die freiwilligen Helfer hieven die schweren Kisten herunter und verstauen sie sorgfältig im Lager. Danach wird die Ware aussortiert und in Tüten zusammengestellt. Diese werden dann an Familien und Hilfsbedürftige verteilt.

Seit 2009 setzt sich die Hilfsorganisation Mallorca Sense Fam für Menschen in Not ein.

Wie jeden Montag werden auch an diesem kiloweise Lebensmittel aus den Supermärkten in die Lagerhalle der Hilfsorganisation Mallorca Sense Fam (Mallorca ohne Hunger) geliefert. „Wir versorgen wöchentlich rund 200 hilfsbedürftige Familien mit Lebensmitteln, Babynahrung sowie Hygiene- und Haushaltsreinigungsartikeln”, erklärt Catalina Aguiló. Die in Palma geborene Frau gründete vor 14 Jahren, im August 2009, mit anderen Unterstützern die mallorquinische Hilfsorganisation. Ziel war es aufgrund der damaligen weltweiten Wirtschaftskrise, Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut ging. 2013 wurde die Einrichtung vom balearischen Innenministerium für gemeinnützig erklärt.

Im Laufe der Jahre wuchs die einst als Tafel gegründete Initiative zu einer großen Hilfsorganisation heran. „Viele können wegen des Tourismus-Booms nicht glauben, dass es auf der Insel immer noch Menschen gibt, die nichts zu essen haben”, erklärt Catalina Aguiló. Daher hat sich Mallorca Sense Fam zur Aufgabe gemacht, dort zu helfen, wo es am meisten nötig ist. Dabei kooperiert Aguiló mit Supermärkten wie der deutschen Kette Lidl oder Mercadona und der wohltätigen Organisation Lions Club Palma. Von den einstigen Gründern ist nur noch die Mallorquinerin übrig geblieben.

Im Rahmen der Video-Serie „Die Mallorquiner”, gesponsert von der TUI und deren TUI Care Foundation, begleitete die deutsche Fernsehjournalistin Sibylle Tiessen, Catalina Aguiló bei der Arbeit. Der Ablauf ist jede Woche gleich. Immer montags und dienstags werden vom Lions Club kistenweise Lebensmittel abgeholt und an diverse Hilfsorganisationen verteilt, unter anderem an Mallorca Sense Fam. Die Produkte werden je nach Zustand aussortiert und verpackt. Nahrungsmittel, die nicht mehr für den Verzehr geeignet sind, werden entweder an Nutztiere verfüttert oder als Kompost verwendet. Jeden Mittwoch können Hilfsbedürftige die bis zum Bersten gefüllten Tüten in Empfang nehmen. Diese beinhalten unter anderem Grundnahrungsmittel wie Pasta, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Öl, Zucker, Mehl oder Milch. Rund 80 freiwillige Mitarbeiter kümmern sich um die Essensverteilung.

Zudem wurde im März 2019 das Projekt „Ayuda Solidaria en Alimentos a Domicilio” (Solidarische Lebensmittelversorgung zu Hause) ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse älterer Menschen über 65 Jahre zu befriedigen. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das im Einzugsbereich der Zentrale von Mallorca Sense Fam begann und die Stadtteile El Terreno, Son Armadams, Es Jonquet, Santa Catalina, Son Espanyolet und Es Camp d’en Serralta umfasst. „Bedürftige, die Lebensmittel aus gesundheitlichen Gründen nicht selber abholen können, werden von uns beliefert”, erklärt Aguiló.

Gemeinsam mit der TUI Care Foundation war Mallorca Sense Fam auch während der Corona-Pandemie massiv im Einsatz. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden mehr als 800 Familien mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Reinigungsmitteln und Masken versorgt. Finanziell unterstützt wird die Organisation aus dem europäischen Fonds und von der Balearen-Regierung. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden durch die verschiedenen Aktivitäten der Organisation mehr als 21.000 Menschen unterstützt.

Die vorbereiteten Tüten enthalten Grundnahrungsmittel wie Pasta, Eier, Obst, Gemüse und Milch.

Doch selbst nach der Wiederbelebung des Tourismus gibt es weiterhin Menschen, die auf die Unterstützung von Mallorca Sense Fam angewiesen sind, erklärt Catalina Aguiló: „Vor allem nach der Pandemie müssen wir zahlreichen Residenten weiterhin unter die Arme greifen. Nach der Aufhebung der Kurzarbeit ERTE bekamen die Menschen so gut wie keine finanzielle Unterstützung mehr, viele hatten sich verschuldet oder ihren Job verloren.” Auch die Ukraine-Krise brachte viele Einwanderer auf die Insel.

Auch der Ukraine-Krieg brachte zahlreiche Einwanderer auf die Insel. Unterstützt wird die Organisation Mallorca Sense Fam neben dem Lions Club und Lidl von privaten Spendern und weiteren Unternehmen. Zusätzliche Einnahmen bringt zudem der Solidaritäts-Shop der sich auf dem Carrer d’Avinyó in Palma befindet. Dort wird unter anderem alte, aber gut erhaltene Kleidung oder Wohntextilien von Privatpersonen abgegeben und für den guten Zweck weiterverkauft. Der Erlös kommt für Lebensmittel und Hygieneartikel zum Einsatz. Zudem ist die Organisation jährlich auf dem Markt in Portals vertreten. Catalina Aguiló hofft, noch lange Hilfsbedürftige unterstützen zu können: „Niemand sollte hungern, weder auf Mallorca, noch anderswo. Dafür werden wir uns einsetzen, solange es geht.”

