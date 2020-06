Mallorcas edelstes Restaurant nicht mehr im Son-Claret-Hotel

Das edelste Restaurant von Mallorca, das mit zwei Michelin-Sternen bedachte Zaranda, wird im Hotel Castell Son Claret nicht wieder aufmachen. Die Einrichtung sei geschlossen, verkündet der Spitzenkoch Fernando Pérez Arellano auf seiner Homepage.

Ob das Zaranda in einem anderen Hotel oder sonstigen Gebäude wiedereröffnet wird, ist unklar. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sucht Pérez Arellano nach Alternativen.

Das Restaurant ist das einzige mit zwei Sternen auf Mallorca und war auf der Insel vor zehn Jahren eröffnet worden. Einige Jahre später ging es dann in das von dem Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne liebevoll renovierte luxuriöse Landhotel in der Nähe des Dorfes Es Capdellà. (it)