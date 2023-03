Am Anfang stand ein Urlaub – und am Ende der Wunsch, doch häufiger oder für immer auf Mallorca zu sein. Auf der Suche nach dem geeigneten Heim muss sich der Neuresident erst einmal darüber im Klaren sein, wie und wo er denn leben möchte. In Palma, auf dem Dorf, auf dem platten Land (hier Es Pla genannt), am Meer oder gar in den Bergen? Im Apartment, im Dorfhaus, in der Villa, in der Finca? Nicht selten wechseln die Vorlieben mit ein wenig Mallorca-Erfahrung. Erkenntnisse, zu denen jeder selbst gelangen muss.

Wohnen auf Mallorca, das ist für die meisten Neubürger aus dem Norden auch mit einem bestimmten Lebensstil verbunden – mediterran, leicht, modern, aber auch authentisch. Ähnliche Nachrichten Atemberaubende Aussichten: Mallorca bietet wunderbare Weitblicke über Insel und Meer Das Haus in erster Meereslinie gehört nach wie vor zu den meistgesuchten Objekten auf er Insel. Die Preise sind entsprechend gewachsen – und erstaunlich krisenresistent. Der Markt der Luxusimmobilien boomt wie selten zuvor. Einer Studie des Immobilienportals Idealista zufolge wurden im vergangenen Jahr 22 Prozent aller Verkäufe von Luxushäusern in Spanien auf den Balearen getätigt. Nur die Provinz Málaga mit dem Edelhafen Marbella schnitt mit 23 Prozent noch etwas höher ab. Und auch, wenn die Verkaufszahlen im Dezember 2022 etwas gefallen sind, der Quadratmeterpreis ist auf den Balearen noch immer der höchste in ganz Spanien. Die Gemeinde Andratx im Südwesten ist als Wohnsitz bei Deutschen überaus beliebt. Ansonsten gilt auf Mallorca wie in Deutschland der Immobilien-Grundsatz „Lage – Lage – Lage”. Einige Gebiete bieten direkten Zugang zum Strand, andere einen Panoramablick auf das Meer. Direkt am Meer oder auch in der Nähe ist natürlich teurer als im Landesinneren, dafür aber später auch leichter wieder zu verkaufen. Wer aufs Land zieht – sei es auf eine Finca oder ins Dorf – erlebt ein ganz anderes Mallorca als die Immobilienkäufer an der Küste. Hier taucht man in das ursprüngliche Mallorca ein, kann sich auf die Einheimischen einlassen, vielleicht sogar ein wenig Mallorquín lernen. Dafür ist man weit weg von der Hektik der Küstenorte. Käufer, die kein unnötiges Risiko eingehen möchten, sollten unbedingt auf einen Qualitätspartner vor Ort setzen. Hilfestellung leisten eine Vielzahl von Maklern, die über ein entsprechendes Netzwerk aus Notaren, Anwälten und Steuerberatern verfügen. So gelingt auch der Immobilienkauf auf Mallorca.