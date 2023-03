Eines der zentralen Themen des neuen Tourismusgesetzes auf den Balearen ist die ökologische Nachhaltigkeit und der Kreislaufgedanke, der als Stellhebel für den Fortschritt definiert wird, der unter anderem das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele ermöglicht.

Die Balearen werden das erste Reiseziel sein, das von den Unternehmen die Erstellung von Kreislaufwirtschaftsplänen verlangt und damit Vorreiter bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ist. Das regionale Tourismusministerium wird seinerseits für die Ausarbeitung eines Strategieplans für Kreislaufdestinationen verantwortlich sein, der im Wesentlichen die allgemeine Politik und die Ziele der Balearen-Regierung (GOIB) festlegt, um den Sektor zu leiten und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft erfolgreich zu gestalten.

Das Gesetz legt auch die Maßnahmen und Verpflichtungen fest, die die Tourismusbetriebe in diesem Zusammenhang einhalten müssen (siehe "Kreislaufwirtschaftsplan"). Unter anderem hat jeder Beherbergungsbetrieb einen Umlaufplan zu erstellen, der maximal fünf Jahre gültig ist. Zunächst werde der Ist-Zustand festgehalten. Danach werde jedes Jahr die Einsparung der Ressourcen sowie die Abfallreduzierung neu bewertet, wobei der Schwerpunkt auf dem Verbrauch von Energie, Wasser, Materialien und Lebensmitteln liegt.

Bei der mallorquinischen Hotelkette Garden werden alle organischen Abfälle kompostiert und an Ökobauern verteilt, deren Produkte wiederum im Hotelrestaurant verwendet werden.

Auf der Grundlage dieser Bewertung erstellen die Unternehmen alle fünf Jahre einen neuen Plan, in dem die Reduktionsziele und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Investitionen, Verfahren und Protokolle festgelegt werden.

Wirtschaftlicher Aktionsplan: Spain circular 2030

Auch auf staatlicher Ebene gibt es einen Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft, Spain Circular 2030. Darin wird festgehalten, dass die Verabschiedung von Umweltmaßnahmen durch den Reisesektor nicht nur von ihrer Relevanz auf politischer Ebene abhängt, sondern auch von einem guten Umweltschutz und einer effizienten Nutzung der Ressourcen, da die Zukunft der Branche davon abhängen wird. Und das alles unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit und einer größeren Sensibilität der Reisenden, die bei ihren Kaufentscheidungen zunehmend auf ökologische Nachhaltigkeit achten.

Diese Strategie wurden bereits im Mai 2021 im ersten Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 2021-2023 entwickelt, in dem die Einführung der Kreislaufwirtschaft im Tourismussektor vorgesehen ist. Darin heißt es: "Die Einführung der Kreislaufwirtschaft ist von zentraler Bedeutung, da sie zu einer effizienteren Nutzung der wichtigsten Ressourcen und zur Verringerung und ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der durch die touristische Tätigkeit erzeugten Abfälle beiträgt". In diesem Zusammenhang plant die spanische Regierung auch, Kriterien der Kreislaufwirtschaft in die Tourismusplanung und die Umgestaltung von Reisezielen einzubeziehen. Dies geschieht im Rahmen des Programms "Nachhaltigkeitspläne für den Tourismus in Reisezielen" (Unterstützung der Schaffung nachhaltiger und kreislauforientierter Tourismusprodukte oder Unterstützung nachhaltiger Gemeinden bei der Reduzierung und dem Management von Abfällen).

Die Wettbewerbsfähigkeit der Reisebranche hängt sowohl von den Touristenströmen als auch von Einsparungen bei den Produktionskosten und Produktivitätssteigerungen ab. Daher verfügt die Branche über ein großes Potenzial, die Chancen der Kreislaufwirtschaft zu nutzen, da eine bessere Ausschöpfung der Ressourcen zu einer Steigerung der Effizienz und damit der Rentabilität führen wird.

Die Bedeutung der Umstellung des balearischen Beherbergungsgewerbes auf die Kreislaufwirtschaft ergibt sich aus den folgenden Gründen:

- Ausreichend große und vielfältige kritische Masse zur Schaffung und zum Austausch von Wissen und nützlichen Erfahrungen bei der Umsetzung von Kreislauflösungen.

- Hohes spezifisches Bedeutung in der Wirtschaftsstruktur der Inseln und daher die Fähigkeit, negative Aspekte im Zusammenhang mit Infrastrukturen, Abfallwirtschaft, Stadtplanung und anderen Bereichen zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

- Territoriale Vielfalt, die es erlaubt, bei der Suche nach und der Umsetzung von Kreislauflösungen durch Unternehmen auf die Besonderheiten einzelner Regionen einzugehen.

- Die Wertschöpfungskette ist bereichsübergreifend und sehr gut geeignet, um zirkuläre Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen zu knüpfen. Dadurch ergeben sich weitere Möglichkeiten, die Produktionsketten und die Konsumgewohnheiten der Kunden positiv zu beeinflussen.

- Neue Ausrichtung des Reiseziels, die in direktem Zusammenhang mit der Schaffung neuer Produkte oder Dienstleistungen steht, die über die reine Beherbergung hinausgehen. Diese Erfahrung wurde bereits gemacht, da die Pläne für die soziale Verantwortung der Unternehmen zunehmend mit den Geschäftsstrategien der Unternehmen in Einklang gebracht werden, insbesondere im Hinblick auf den Umweltaspekt.