Mit einem komplett neu überarbeiteten Messestand präsentieren sich Mallorca und die Schwesterinseln auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) in der Spanien-Halle am Standort 2.1. Inspiriert ist der offizielle Messe- und Konferenzbereich der Balearen vor allem durch das Poseidongras des Mittelmeeres. Im Look der Unterwasserpflanze zieren die grünen Blätter den oberen Abschluss der Aufbauten und stehen für Nachhaltigkeit.

Denn die Balearen-Regierung will dem Seegras einen ganz besonderen Schutz angedeihen lassen. Der Grund: Die grüne Pflanze hält als Filter das Meerwasser kristallklar, bietet Lebensraum für unzählige Tierarten, produziert mehr Sauerstoff als ein vergleichbarer Regenwald und bindet riesige Mengen an Kohlendioxid. Die Aufbauten und das Mobiliar des Messeauftritts stehen ebenfalls im Zeichen der Nachhaltigkeit. Alles in hellem Holz, Blau und Grün gehalten, es gibt Präsentationstische und einen Lounge-Bereich, dazu attraktive Bilder von kulinarischen Spezialitäten, Bauwerken und Sport. Auf Video-Wänden werden darüber hinaus Aufnahmen der balearischen Unterwasserwelt gezeigt, aber auch Naturlandschaften, Strände und Küsten des Archipels. Ebenfalls vorhanden sind viele Arbeits- und Meetingtische sowie ein separater Bereich für Pressekonferenzen und offizielle Statements der Balearen-Regierung sowie diverser Körperschaften wie etwa Gemeinden oder die Hotelverbände der einzelnen Inseln. Die Mitarbeiter am Messestand tragen ihrerseits blaue Pullis mit Balearen-Logo. Der neue Messeauftritt war in dieser Art erstmals auf der Madrider Reisemesse Fitur im Januar präsentiert worden.