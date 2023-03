Der spanische Tennisstar Feliciano López (Toledo, 1981), der Ende dieses Jahres seine Karriere beenden will, wird sein letztes Turnier auf spanischem Boden auf Mallorca spielen. Das hat er am Dienstag auf der Reisemesse ITB bekanntgegeben. López erhält eine Einzel- und Doppel-Wildcard für die ATP Mallorca Championships in Santa Ponça (24. Juni bis 1. Juli), wie Organisator Edwin Weindorfer (Emotion Group) bekannt gab.

Ähnliche Nachrichten Politiker, Touristiker und Promis kamen: Mallorca hat ITB mit kulinarischer Party eröffnet Armengol über deutsche Urlauber: "Uns verbinden Jahrzehnte der gemeinsamen Geschichte" Der Herrenturnier gibt es seit zwei Jahren. Die erste Ausgabe 2021 konnte der Russe Daniil Medwedew für sich entscheiden, im vergangenen Sommer war der Grieche Stefanos Tsitsipas siegreich. Erstmals wird es in diesem Jahr eine spezielle Fan-Zone in Santa Ponça geben. Auch das wurde auf der ITB bekannt gegeben. Die Organisatoren versprachen in sportlicher Hinsicht auch in diesem Jahr wieder erstklassiges Herrentennis mit vielen bekannten Namen. Feliciano López (Mitte, graues Sakko) mit Turnierorganisator Edwin Weindorfer (3.v.r.) und Vertretern von Inselrat, Balearen-Regierung und der Gemeinde Calviá.