Konzertantes Hauptwerk des ersten Saisonkonzerts im Trui Teatre am 29.September wird Beethovens Konzert für Klavier, Violine und Violoncello in C-dur, op.56, sein, das sogenannte Tripelkonzert. Unter Joji Hattori, der auch den Violinpart spielen wird, komplettieren Barbara Moser (Klavier) und Alexej Stadler (Cello) das Trio, das mit den Balearensinfonikern konzertiert. Ich möchte Ihnen das selten gespielte Werk kurz vorstellen. Karten gibt’s hier.

In der Wiener Klassik, also ab Haydn und Mozart, gerieten Konzerte, in denen ein kleines Ensemble dem Orchester gegenübertrat, aus der Mode. Im barocken Concerto grosso war das gang und gäbe gewesen. In der Mitte des 18.Jahrhunderts fand dann so etwas wie eine Emanzipation der einzelnen Instrumente statt, um das Klavier etwa bildete sich geradezu ein Starkult, die Pianisten wollten sich ihren Auftritt nicht länger mit anderen Solisten teilen. Es war die Geburt des Virtuosenkonzerts. Angeführt von Mozart, der die meisten seiner Klavierkonzerte für sich selbst schrieb, über Beethoven und die Romatiker Schumann, Brahms, Liszt und Chopin bis in unsere Tage wurde das Solokonzert zum Höhepunkt großer Abende vor großem Publikum. Beethovens Tripelkonzert gehört zu den wenigen „Rückfällen“ in die Tradition des Barock. Seine etwas spärliche Präsenz in den Programmen verdankt sich unter anderem dem Umstand, dass es zu seiner Wiedergabe eines kompletten Klaviertrios bedarf und – wenn man’s mal nüchtern unter finanziellem Aspekt betrachtet – drei Gagen anstatt nur einer bezahlt werden müssen. Dazu kommt, dass der Klavierpart nicht besonders virtuos ist, im Vergleich etwa zu den fünf Klavierkonzerten Beethovens oder gar ausgesprochenen „Reißern“ wie dem Tschaikowskykonzert oder den beiden Liszt-Konzerten. Der Pianist ist im Tripelkonzert als Teil eines Klaviertrios im besten Fall Primus inter pares. Trotzdem waren Größen wie Richter, Arrau, Eschenbach oder der kürzlich verstorbene Lars Vogt bereit, sich dieser auf den ersten Blick undankbaren Aufgabe zu stellen.

Den Klavierpart für sein op.56 schrieb Beethoven für seinen adeligen Schüler, den Erzherzog Rudolph, dessen pianistische Fähigkeiten offensichtlich begrenzt waren. Der Mangel an virtuosen Hochglanzpassagen – wenn man ihn denn als solchen empfinden will – wird wettgemacht durch ein ausgetüfteltes, stellenweise intimes Zusammenspiel mit Geige und Cello: Kammermusik trifft auf großflächige, zum Teil plakative Sinfonik im Tuttipart.