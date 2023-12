Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie eine Eintrittskarte ergattern konnten. Wenn nicht (das Konzert ist seit Tagen ausverkauft), können Sie das Concierto nadal des OSIB (das zweite in diesem Jahr, Weihnachtskonzert Nr.1 fand ja bereits vergangenen Donnerstag im Teatre Principal statt, die Kritik darüber können Sie hier noch einmal nachlesen), live über YouTube gemütlich zu Hause erleben. Pablo Mielgo wird Teile aus Bachs Weihnachtsoratorium dirigieren. Es singen Maia Planas (Sopran), Leandro Marziotte (Counter-Tenor), Victor Sordo (Tenor), Tomeo Bibiloni (Bariton) sowie der Cor de la Catedral (Einstudierung: Joan Company) – In beiden Fällen, live in der Kathedrale oder zu Hause auf dem Sofa, wünsche ich Ihnen viel Freude.