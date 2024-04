„In Paris laufen die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 auf Hochtouren. Mit „Belle Epoque“ würdigt das OSIB eine Stadt im Aufschwung und Wandel“ heißt es in der Ankündigung des 6.Konzerts im Cicle Teatre Principal am 18.April. Mit Werken von Offenbach, Ravel, Strawinsky und Debussy soll in dieser Orchester-Show die „Lebensfreude von Paris und dem Moulin Rouge entdeckt“, eine Geschichte von Übertretungen und Rebellen erzählt und ein Blick auf die Musik des Impressionismus geworfen werden. – Das sind ehrgeizige Ziele, um sie zu erreichen wurde Nigel Carter als Sprecher verpflichtet, Pablo Mielgo dirigiert die Sinfoniker.

Mit diesen Klängen beginnt der Abend: was wäre besser geeignet, um Pariser Lebensfreude im 19.Jahrhundert wiederzugeben als die Ouvertüre zu Jacque Offenbachs opéra bouffe „La vie Parisienne“? Die wurde zur Pariser Weltausstellung 1867 beim Komponisten und seinen beiden Librettisten in Auftrag gegeben, war aber bereits im Vorjahr fertig und erlebte bei der Uraufführung einen Triumph de luxe. Spätestens mit dem rasanten Schluss dürfte das Publikum „in the mood“ sein.- Eine Stimmung ganz anderer Art kommt mit Igor Strawinkys Ballett „Le Sacre du Printemps“ auf. 47 Jahre nach Offenbachs Operette entstanden, löste die Uraufführung im prächtigen, neu erbauten Théâtre des Champs Élysées einen handfesten Skandal aus. Schon beim einleitenden Fagott-Solo begann das Publikum höhnisch zu lachen, und nach diesen wilden Takten brach eine regelrechte Schlägerei aus. Nur durch die stoische Gelassenheit des Dirigenten Pierre Monteux konnte die Aufführung überhaupt zu Ende gebracht werden. Der br-klassik-Podcast „ Was heute geschah“ erzählt die Geschoichte jenes 29.Mai 1913 anschaulich. – Kein Skandal, aber auch ein Misserfolg war die Uraufführung von Ravels heute auf allen Konzertpodien der Welt gefeierten Bolero. Der Schreckensruf einer Dame – „Hilfe, ein Verrückter!“ – ist ebenso in die Geschichte eingegangen wie Ravels lakonische Antwort: „Die einzige, die mich verstanden hat!“ War ja auch unerhört, was der kleine Franzose dem Publikum da vorgesetzt hatte: ein zweitaktiker Rhythmus, 339 Takte lang wiederholt, und eine Melodie in Endlosschleife . Das Raffinierte daran ist das permanente Crescendo. In der grafischen Darstellung ähnelt es einer exponenziell ansteigenden Kurve . Auch die Orchestrierung steigert sich überaus fantasievoll. Etwa in der Mitte, mezzoforte ist erreicht, klingt sie so . Und dann gar der Schluss, der explodiert förmlich! Mehr zum Bolero erfahren Sie in dem wdr3-Podcast Meisterstücke . –