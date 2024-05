Im letzten Abokonzert des OSIB in dieser Saison geht’s noch einmal richtig zur Sache. Erst mit Mozarts „Linzer Sinfonie“, danach mit den „Sinfonischen Tänzen“ von Rachmaninoff, von ihm selbst als sein bestes Werk angesehen. Den Taktstock schwingt als Gastdirigent Joshua Weilerstein. Über seine Karriere informiert das Programmheft .

Die Mozarts waren im Herbst 1783 nach Salzburg gereist, Vater Leopold sollte Konstanze kennen lernen und endlich als Schwiegertochter akzeptieren. Aber er konnte seine Vorurteile gegen die „Weber’sche“ nicht überwinden. Wolfgang und Konstanze traten „not amused“ die Rückreise an und machten in Linz für drei Wochen Station. Vielleicht half ja eine große Akademie, die Mozart dort veranstaltete, den Frust über Daddys kühlen Empfang zu verdrängen. Da er keine Sinfonie im Handgepäck hatte, schrieb er innerhalb weniger Tage eine neue, seine Nummer 36, die später die KV-Nummer 425 erhalten sollte. – Von dem Zeitdruck, unter dem Mozart beim Komponieren stand, merkt man dem Werk nichts an. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass er im High Speed-Tempo ein Meisterwerk schuf. Der Dirigent Ivor Bolton hält sie für eine seiner größten Sinfonien überhaupt. Sie steckt voller neuer Ideen und genialer melodischer Einfälle. Die Besetzung ist opulent, Pauken und Trompeten sieht die Partitur vor. Neu ist auch gleich der Anfang: zum ersten Mal beginnt Mozart eine Sinfonie mit einer Adagio-Einleitung nach dem Vorbild Haydns. Nach dieser feierlich-heroischen Einstimmung kommen mit einem Allegro spirituoso Drive und ungestüme Heiterkeit in die Sache. – Das Thema des Andante ist von kantabler Schönheit, wie sie eben nur einem Mozart einfallen konnte. Der dritte Satz ist ein Menuett, das mit seinem Eröffnungsthema erneut pompöse Festlichkeit ausstrahlt. Im Kontrast dazu steht das anmutige Trio . Das Finale besticht durch seinen vorwärtsdrängenden Impetus im Hauptthema . Auf ihm basiert auch der strahlende Schluss . In einer Folge des BR-Podcasts „Das starke Stück“ erläutert Ivor Bolton seine Sicht auf die „Linzer Sinfonie“.