Das Losglück bleibt Mallorca auch am Dreikönigstag treu. Nachdem bereits die Weihnachtslotterie auf der Insel zahlreiche Menschen hat jubeln lassen, knallen wieder die Sektkorken. Offenbar wurde in Palma zahlreiche Lose verkauft, auf die am Sonntag der zweiter Preis der "Lotería el Niño" entfiel. 750.000 Euro fielen auf die Nummer 61776.

Der Hauptpreis mit der Nummer 37142 ist nur in der Katalonien-Metropole Barcelona verkauft worden. Dort werden 2 Millionen pro Los zwei Millionen Euro ausgeschüttet. (cze)