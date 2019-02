John Travoltas Gattin dreht Filmszenen auf dem Borne

Kelly Preston, die Ehefrau von John Travolta, dreht dieser Tage Szenen für eine Film-Komödie auf Palma de Mallorcas Edel-Boulevard Borne. Der Film heißt "Off the rails" und soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen. Regisseurin ist die Britin Jules Williamson.

Am Montag beobachteten Passanten und Mitarbeiter von Geschäften reges Treiben der Film-Crew auf der Flanier-Meile. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora begannen die Arbeiten bereits Anfang Februar, gedreht wurde auch in den Kirchen Sant Francesc und Santa Eulàlia.

Die 56-jährige Kelly Preston ist aus zahlreichen TV-Serien bekannt, sie spielte in "Jerry Maguire", "Twins" oder "Christine" mit. Ihre Tochter Ella Travolta hält sich im Augenblick ebenfalls in Palma auf. Ob John Travolta, der am Montag 65 Jahre alt wurde, auf der Insel ist, ist unbekannt.