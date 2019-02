Mallorca-Sänger nehmen in Essen Abschied von Büchner

In der Grugahalle in Essen haben bekannte deutsche Mallorca-Stars am Samstagabend bei einem Benefizkonzert Abschied von dem im November überraschend verstorbenen Kult-Auswanderer Jens Büchner genommen. Vor über 5000 Zuschauern traten unter anderem Jürgen Drews, Menderes Bagci, Mickie Krause, Costa Cordalis, Lucas Cordalis und Anna-Maria Zimmermann auf. Die Einnahmen sollen an die Nachkommen des jahrelang in Cala Millor wohnhaften Medienstars gehen.

Vor Konzertbeginn richtete die Witwe Daniela Büchner emotionale Worte an die Fans. "So viele Menschen, die sich für ihn freuen, ihn mochten", sagte sie unter Tränen. "Ihm hätte das alles bedeutet." Die letzte Zeit sei sehr hart für sie gewesen: "Ich danke vor allem meiner Familie und meinen Freunden. Aber ganz besonders möchte ich meinen Kindern danken." Ohne sie würde sie heute nicht mehr hier stehen. An die Fans richtete sie außerdem den Appell, es auf dem Konzert krachen zu lassen: "Bitte tanzt und singt so laut, dass er alles im Himmel hört."

Jens Büchner war durch die Vox-Sendereihe "Good bye Deutschland" bekannt geworden. Er starb mit nur 49 Jahren an Lungenkrebs.