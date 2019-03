Der Faschingsumzug Sa Rua zog durch Palma

Palma ist am Sonntag fest in Narrenhand gewesen. Am Nachmittag zog der größte Faschingsumzug von Mallorca durch die Hauptstadt.

Teilnehmer mit ihren bunten Verkleidungen, Festwagen und Musikgruppen sorgten für ein frohes Treiben. Die Straßen waren von Zuschauern gesäumt.

Am Sonntagvormittag führten die Kinder bei Sa Rueta ihren fantasievollen Kostüme vor. Danach gingen viele auf den Markt im Sa-Feixina-Park. (cls)