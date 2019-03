Katzenberger-Mutter kündigt Bar-Eröffnung an Playa an

Iris Klein, die Mutter des Medienstarlets Daniela Katzenberger, tritt in die Fußstapfen ihrer Tochter und wird Gastronomin auf Mallorca. Gemeinsam mit "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin Nadeschda Leitze will sie das gemeinsame Projekt an der Playa de Palma am 30. März um 15 Uhr am Ballermann 12 starten, wie die 51-Jährige auf Instagram verkündete.

Die Party werde von deutschen Fernseh-Teams begleitet, äußerte sie weiter. "Wir freuen uns auf zahlreiche prominente und nicht prominente Gäste, die wir herzlich auf ein Gläschen Sekt einladen möchten."

Daniela Katzenberger hatte zwischen 2010 und 2017 in Santa Ponça ein Café betrieben, das deutsche Insel-Urlauber und -Residenten in Scharen anzog und zu einer Institution auf der Insel wurde.