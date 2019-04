Büchner-Witwe schreitet mit neuer Frisur auf rotem Teppich

Die Witwe des mit 49 Jahren gestorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner scheint psychisch langsam wieder auf die Beine zu kommen. Daniela Büchner schlenderte am Donnerstag bei der Deutschland-Premiere des Musicals "The Band" in Berlin erstmals auf einem roten Teppich. Die 41-Jährige hatte ihr Aussehen komplett verändert: Statt mit halblangen glatten blonden Haaren bewegte sie sich mit einer gewellten bräunlichen Frisur durchs Blitzlichtgewitter.

Begleitet wurde Büchner von einer ihrer fünf Töchter, der 14-jährigen Jada.