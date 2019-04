Tomeu Penya ruft unabhängige Republik aus

Mallorcas Volksbarde Tomeu Penya hat seine Heimatregion Pla für unabhängig erklärt. Die neue CD des Sängers heißt "R. D. I. Comunitat des Pla".

Im Plattenladen Xocolat in Palma stellte der 70-Jährige aus Vilafranca das neue Album vor. "República Democràtica Independent Comunitat des Pla" – "Unhabhängige demokratische Gemeinschaft Pla". "Das mit der Unabhängigkeit ist ja gerade in Mode. Ich will auch unabhängig sein von Mallorca", erklärte Penya und bezieht sich damit auf die Orte Vilafranca, Porreres, Petra und Sant Joan.

Das Album ist das erste musikalische Lebenszeichen des mallorquinischen Liedermachers seit zwei Jahren. Penya, dessen Wurzeln eigentlich in der Country-Musik liegen, hat wieder die verschiedensten Stile gemixt und Texte geschrieben, die eine Bandbreite von humorig bis nachdenklich abdecken. Er verarbeitet in den zwölf Songs viele aktuelle Themen, so zum Beispiel auch die Flut von Sant Llorenç im vergangenen Oktober und die zunehmende Überfüllung Mallorcas im Sommer.

Wann Mallorcas Musiklegende die neuen Lieder live präsentieren wird, ist noch nicht bekannt.