Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot

Die deutsche Schauspielerin Hannelore Elsner ist gestorben. Der Anwalt der 76 Jahre alt gewordenen Mimin, Matthias Prinz, bestätigte am Dienstag einen Bericht der Boulevardzeitung "Bild": Man habe "die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist".

Die in Burghausen in Bayern geborene Schauspielerin war auch auf Mallorca aktiv: Im Februar des Jahres 2000 hatte sie mit dem Kameramann Rainer Klausmann und dem Regisseur Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") auf einer Finca in der Nähe von Artà gemeinsam den Text für den Streifen "Mein letzter Film" besprochen, wie sie MM sagte. "Ich habe die Insel als wunderschön in Erinnerung.”

Im Dezember 2003 hielt sie im Herrenhaus Ses Cases de Font Seca eine viel beachtete Lesung mit dem Thema „George Sand und Frédéric Chopin auf Mallorca – Die Wahrheit”.

Hannelore Elsner war dreimal verheiratet. Aus ihrer Beziehung mit dem Filmemacher und leidenschaftlichen Mallorca-Residenten Dieter Wedel ging Sohn Dominik hervor.