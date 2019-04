Sprachschulen auf Mallorca: "3PHASE" ist anders

Wenn zur Hauptsaison wieder Tausende Deutsche nach Mallorca kommen mit dem Traum, hier zu leben und zu arbeiten, stellt sich auch wieder die Frage: Wie lernt man am schnellsten Spanisch? Anbieter gibt es viele, von Volkshochschule über Sprachinstitut bis Einzelstunden beim Privatlehrer. Einer sticht mit dem Versprechen an Schüler heraus, Spanisch "bis zu fünfmal schneller" lernen zu können. Die "3PHASE Lingua Group" in Palma setzt auf ein ungewöhnliches, aber effektives Konzept.

„Wir arbeiten ohne Lehrbücher, sondern mit selbst verfassten Lektionen und Vokabelkarten, die man immer dabei hat und schnell zum Üben für unterwegs aus der Tasche ziehen kann”, sagt Trainer Balduin Raibaldi. So geht es zur praktischen Anwendung auch mal ins nahegelegene Einkaufszentrum.

Wie der Unternehmensname verrät, erfolgt das Lernen hier in drei Phasen. So wird spielerisch ein Wortschatz aufgebaut, werden Lernblockaden gelöst und das Gelernte so durch aktive Anwendung verinnerlicht. „Wenn jemand womöglich durch schulische Erfahrungen traumatisiert ist und sich absolut nichts merken kann, helfen wir auch mit Hypnose weiter”, sagt Raibaldi. „Dafür haben wir eine ausgebildete Hypnose-Therapeutin.”

Der 33-Jährige ist überzeugt: „Wir sprechen mit unserem Konzept alle vier Lerntypen an: den Kommunikativen, den Visuellen, den Auditiven und den Haptischen. So werden beide Gehirnhälften optimal vernetzt, was wissenschaftlich erwiesen zum schnelleren Erlernen von Fremdsprachen beiträgt. Das ist der Unterschied zu anderen Sprachschulen, die häufig nur visuell und auditiv im Klassenraum lehren."

Hinter dem Konzept von „3PHASE” stehen auch prominente Gesichter: Deutsche Fußballprofis wie Sami Khedira und Mesut Özil haben hier Spanisch für ihre Auslandseinsätze bei Real Madrid gelernt. Intensität hat ihren Preis: Im Vergleich zu Mitbewerbern auf der Insel ist das Kursangebot im Schnitt etwas teurer: zwischen 29 und 39 Euro pro Einheit.

Informationen und Anmeldung finden Sie hier.

MM hat das Angebot getestet. Den vollständigen Bericht lesen Sie in der jüngsten MM-Ausgabe (17/2019), erhältlich am Kiosk auf Mallorca, sowie an den Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland; oder auf E-Paper.