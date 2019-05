Das Fisch-Festival im Norden von Mallorca läuft

Zum zweiten Mal findet in Colònia de Sant Pere ganz im Norden der Insel ein Fisch-Festival statt. Am Wochenende 4. und 5. Mai bieten die Restaurants spezielle Fischgerichte an. Es gibt Ausstellungen und Live-Musik. Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Strandreinigung an der Cala Tonó. Ab 11.30 Uhr gibt es „Wermut und Fisch” auf der Plaça de Sant Pere, mit DJ-Musik, um 14 Uhr ein Nudelessen.

Am Sonntag sind Folklore-Aktivitäten geplant. Um 15 Uhr beginnt ein Kinderfest, um 16 Uhr gibt es eine Zirkus-Vorstellung, ab 17 Uhr Funk-Musik. In den umliegenden Restaurants sind vielseitige Fischgerichte im Angebot.