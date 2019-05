Micaela Schäfer zeigt sich bei Erotikmesse auf Mallorca

Der deutsche Medien-Star Micaela Schäfer hat an einer Erotikmesse teilgenommen, die in Palma de Mallorca über die Bühne ging. Die 35-Jährige postete auf ihrem Facebook-Account für die Allgemeinheit zugängliche Fotos von ihrer zeitweiligen Anwesenheit in einem Nachtlokal namens Social Club Mallorca, wo die freizügige Veranstaltung abgehalten wurde.

An dem Event, der von Sonntag bis Mittwoch dauerte, nahmen ferner andere in der Erotikbranche verortete Zeitgenossen teil. Die Messe wurde Eurowebtainment EWT genannt. Angeboten wurden unter anderem Ausflüge auf Booten.

Die Leipzigerin Micaela Schäfer machte sich in den vergangenen Jahren durch Nacktauftritte in einschlägigen Medien einen Namen. Auch teils barbusige Einlagen in bekannten Lokalen an der Playa de Palma und ihr Buch "Lieber nackt als gar keine Masche" trugen zu ihrem Ruhm als Trash-Größe bei.