Eurowings lässt Rapper nicht in Balearen-Flieger steigen

Der Mallorca-Flieger Eurowings hat einen in Deutschland in den vergangenen Jahren bekannt gewordenen "Gangsta"-Rapper nicht mitfliegen lassen. Farid Bang wollte laut Medienberichten in Düsseldorf in einen Jet zur Nachbarinsel Ibiza steigen, tauchte aber einige Minuten zu spät am Gate auf.

Daraufhin durfte der 33-jährige Künstler, der mit bürgerlichem Namen Farid Hamed El Abdellaoui heißt, nicht mehr einsteigen.

Der Sänger machte seinem Ärger danach bei Facebook Luft und bezeichnete Eurowings als "hinterhältigste Fluggesellschaft Deutschlands". Er behauptete, der Flug sei überbucht gewesen.