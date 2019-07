Strandtipp auf Mallorca: Son Bauló, Baden mit Brise

Can Picafort, Mallorca

Can Picafort ist der wichtigste Urlaubsort der Gemeinde Santa Margalida im Norden von Mallorca, dort befindet sich auch der Strand Son Bauló, an dem immer eine frische Brise weht. Die Playa trennt Can Picafort von Son Real.

Der Strand verfügt über feinen Sand und bietet jede Menge Platz. Son Bauló wird umrahmt von Kiefern und dem gleichnamigen Küstenort. Auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten, am Strand stehen Skulpturen des mallorquinischen Künstlers Joan Bennàssar. Der nahe gelegene Torrente bietet Zugvögeln einen Rastplatz.

Die Playa bietet eine umfassende Infrastruktur mit Duschen, Toiletten, Rettungsschwimmern sowie Sonnenliegen und -schirmen. Erfrischungen und Snacks gibt es im Chiringuito Bananas Playa. (cls)