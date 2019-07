Village-People-Urgestein schwärmt von früher

"Es ist unglaublich, wieviele Generationen die Disco-Musik vereint. Daher machen wir damit weiter", so Victor Willis von der Gruppe Village People im Interview mit der Zeitung Ultima Hora.

Am Samstag, 3. August, treten die Village People im Rahmen des Port Adriano Music Festivals auf Mallorca auf. 40 Jahre nachdem sie weltbekannt wurden. Im Jahr 1979 hatten sie die Hits "Y.M.C.A.", "In the Navy" und "Go West".

"Die Art, wie wir uns gekleidet haben, hat die Menschen beeinflusst. Damit meine ich nicht nur die Mode", so Willis. "Es ging auch um den Ausdruck der Persönlichkeit, darum, einen eigenen Stil zu kreieren."

Im Laufe der Jahrzehnte sind etliche Sänger in die Rollen der Village-People-Figuren (Cowboy, Indianer, Bauarbeiter, Biker in Leder) geschlüpft. Willis war der Original-Polizist und Leadsänger. Seit einiger Zeit startet er wieder unter dem Namen Village People durch. Gegenüber Ultima Hora erklärte der 68-Jährige, dass ein neues Album der Gruppe geplant sei.