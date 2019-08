Iris Klein eröffnet neues Lokal an der Playa de Palma

Nach ihrem Misserfolg mit dem Lokal "Evergreen" am Balneario 12 versucht sich Iris Klein auf Mallorca an einem neuen Projekt. Das schreibt die Mutter von Kultblondine Daniela Katzenberger auf ihren Instagram-Account. Bereits in wenigen Tagen soll das "Café Pause" an der Playa de Palma eröffnen.

Mit im Boot ist auch wieder Nadeschda Leitze ("Goodbye Deutschland"). Das Café zieht in die Räumlichkeiten im Carrer Marbella 20 (ebenfalls nach Balneario 12), in denen sich vorher ihr Fahrrad- und E-Roller-Verleih befand.

Am 30. März hatten die beiden TV-Sternchen die Beachbar "Evergreen" eröffnet, das Lokal schloss allerdings nach wenigen Tagen wieder. Es gab Streit zwischen den Teilhabern. (cls)