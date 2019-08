Fotograf auf Mallorca von Königs-Bodyguards bedrängt

Leibwächter der spanischen Königsfamilie haben einen Foto-Reporter der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bei einem inoffiziellen Termin bedrängt. Wie Julián Aguirre am Montag berichtete, verhinderten sie, dass er ein Bild von dem auf Mallorca weilenden Felipe VI. machen konnte, als dieser am Samstagabend im bekannten Restaurant "Caballito de Mar" im Lonja-Viertel in Palma speiste. Der Monarch war dort gegen 22 Uhr unter anderem mit seinem Freund, dem Liedermacher Jaume Anglada, zugegen.

Felipe speiste dort in einem Separee im ersten Stockwerk bis 1.30 Uhr Raviolis, Navaja-Muscheln und galicischen Tintenfisch. Am Ende fuhr der König dann am Steuer eines Autos zurück zum Marivent-Palast.

Mitglieder der Königsfamilie halten sich wie üblich im Sommer derzeit auf Mallorca auf. Als besonders treu gilt Altkönigin Sofía, die sich zwischendurch auch mal Privattrips in Kinos oder zu anderen Veranstaltungen erlaubt.