Ankunft von Michelle Obama auf Mallorca erwartet

Mit der erneuten Ankunft der Ehefrau des Ex-US-Präsidenten Barack Obama wird in diesen Tagen auf Mallorca gerechnet. Michelle Obama will sich Medienberichten zufolge erneut im Anwesen dese ehemaligen amerikanischen Botschafters in Spanien, James Costos, einquartieren. Es wird bereits das vierte Mal sein, dass die Prominente auf die Insel findet.

Unterdessen schießen Berichte über angebliche Probleme in der Ehe der Obamas ins Kraut. Dementiert wurden diese bislang nicht.

Barack Obama regierte die USA von 2008 bis 2016. Sein Nachfolger Donald Trump ist im Ausland bekanntermaßen viel unpopulärer.