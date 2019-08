DJ-Millionär Vacchi brachte das "Tito's" zum Beben

Der italienische Star-DJ Gianluca Vacchi hat am vergangenen Freitagabend in der Diskothek "Tito's" in Palma de Mallorca aufgelegt. Der Geschäftsmann und Instagram-Star, bekannt für seine Tattoos, seinen muskulösen Oberkörper und seinen eigenwilligen Tanzstil, den er besonders gerne auf Luxusyachten vorführt, gab der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ein Interview.

Auf die Frage, wie er es findet, dass er von den Medien als Millionär und Instagram-Star bezeichnet wird, antwortete der Publikumsliebling: "Ich bin eben berühmt, und ein Millionär bin ich auch!". Auch erklärte Vacchi, der auf einem parkähnlichen Anwesen bei Bologna lebt, dass er bereits als Kind ein Faible für Musik hatte.

"Mit sechs Jahren brachte mir meine Großmutter das Klavierspielen bei, später habe ich viel lernen müssen, um der DJ zu sein, der ich heute bin. Aber wenn man etwas wirklich will, dann schafft man es auch."

Viel Zeit hatte Vacchi am Freitag aber offenbar nicht. Wie "Ultima Hora" schreibt, ließ er die Journalisten während des Interviews stehen, weil er offenbar dringend ans DJ-Pult musste. Die Zeitung kommentierte das mit den Worten: "Wir verstehen nicht ganz, was mit diesen Berühmtheiten los ist, dass sie es immer so eilig haben. Insbesondere jene, die über die sozialen Netzwerken zu Stars wurden." Millionär Vacchi ist eben ein echtes Unikat ...