Schlechte Web-Bewertungen für Fanetería ohne Büchner

Das Café "Fanetería" in Cala Millor im Osten von Mallorca, das die 41-jährige Daniela Büchner nach dem Tod ihres Mannes Jens wiedereröffnete, gerät schon wieder in die negativen Schlagzeilen. Beim Reiseportal „Holiday Check“ bekam das Lokal, das auch durch „Goodbye Deutschland“ auf Vox bekannt wurde, in letzter Zeit zum Teil sehr schlechte Bewertungen. Einige Boulevardmedien in Deutschland berichteten bereits darüber.

"Eine völlig überhebliche Wirtin und ein schlechter Service", meldete etwa eine Kathrin im August. "Mehr Schein als Sein", kommentierte Ulrich ebenfalls in dem Sommermonat. "Früher, als der Jens noch lebte, spürte man das Herzblut", so ein gewisser Ulle im Juli. "Nach ca. 20 Minuten durften wir endlich bestellen", schrieb Christian. Andere Gäste fühlten sich dagegen dort gut behandelt und verfassten positive Kommentare.

Im Frühling hatte Daniela Büchner neue Partner für die "Fanetería" gefunden, das Gastronomen-Paar Marco und Tamara Gülpen. Gemeinsam wollten sie den Laden auf Vordermann bringen. Der Hotelier aus Köln und seine Ehefrau waren schon länger mit den Büchners befreundet. Zu RTL sagte Gülpen damals: „Uns liegt daran, dass der Laden am Leben bleibt."