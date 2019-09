TV-Tipp: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Wer am Sonntag, 8. September, um 5.40 Uhr schon wach ist, der kann sich vors TV-Gerät setzen. ZDF Info wiederholt die Dokumentation „Mallorca vor dem Kollaps“ – noch bevor dann um 6.15 Uhr die Reportage „Bierverbot am Ballermann – Wie sich Mallorca verändern will“ folgt.

Die ZDF-Reportage „Mallorca vor dem Kollaps“ hat Deutsche auf Mallorca in ihrem Alltag begleitet. Zum Beispiel Gaston Gödicke, Reiseleiter auf der Insel, der im Sommer einen stressigen Job hat, und Sabina aus Dortmund, die als Saisonkraft in einem Restaurant arbeitet. Untergebracht ist sie in einer kleinen Wohnung, die sie sich mit neun anderen Saisonarbeitern teilen muss. Die Wohnverhältnisse sind so eng, dass die jungen Leute die Waschmaschine auf den Balkon gestellt haben.

Boris Ratto ist Kommissar und verrichtet seinen Dienst eigentlich auf einer Autobahnwache in Brandenburg. Weil der Polizist fließend Spanisch spricht, unterstützt er einen Monat lang die spanischen Kollegen auf Mallorca.