Witwe macht "Fanetería" am Jens-Büchner-Geburtstag zu

Die in Cala Millor im Osten von Mallorca wohnhafte Daniela Büchner bereitet sich geistig schon auf den 50. Geburtstag ihres am 17. November 2018 gestorbenen Gatten vor. "Das werde ich zu Hause mit Familie und Freunden feiern und wir werden Luftballons in den Himmel steigen lassen“, sagte sie dem People-Auftritt "kukksie.de". Am 30. Oktober, dem Ehrentag des Kult-Auswanderers, werde das zu einer gewissen Berühmtheit gelangte Lokal "Fanetería" nicht öffnen.

Bis dahin freut sich Daniela Büchner auf weitere Gäste. Um sie aufzuheitern, hat sie dort eine Erinnerungsecke einrichten lassen. Dort können Fans unter anderem Bilder von sich und dem Kult-Auswanderer hinhängen.

Jens Büchner war durch die Vox-Kultserie "Goodbye Deutschland" einem großen Publikum bekannt geworden. Er starb an Lungenkrebs im Son-Espases-Krankenhaus.