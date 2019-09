"Game of Thrones"-Star beehrt Mallorca mit Besuch

Roger Ashton Griffiths, der wegen seines Äußeren kaum übersehbare Star der Kult-TV-Serie "Game of Thrones", wird auf Mallorca aufschlagen. Der Schauspieler, der Mace Tyrell mimt, nimmt am 28. und 29. September an einem Science-Fiction-Happening namens "Cosplay-Proyecto 145-2019" im Kathmandu-Park in Magaluf teil.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, dort können Science-Fiction-Fans einschlägige Filme betrachten und an Diskussionen teilnehmen. Angesagt haben sich Interessierte und Teilnehmer aus ganz Spanien.

Kathmandu ist seit Jahren ein erfolgreicher Vergnügungspark mit allerlei Angeboten für Urlauber und Residenten. Besonders kultig ist ein verkehrt herumstehendes Haus.