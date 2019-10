Ex-Besetzer Bauchi kollabiert bei Fanetería-Party

Der kürzlich von der Ex-Beckerfinca bei Artà im Nordosten von Mallorca weggezogene Besetzer Jesus Bruder Bauchi alias Georg Berres ist bei der Closingfeier des Büchner-Lokals "Fanetería" in Cala Millor am Dienstag kollabiert. Nach Berichten deutscher Boulevardmedien musste ein Notarzt anrücken. Bei dem Zwischenfall war unter anderem Daniela Büchner, die Witwe des im November 2018 verstorbenen Kult-Auswanderers, zugegen. Sie wollte einige Worte an ihre Fans richten.

Zwei Polizisten und ein Sanitäter mussten den Berichten zufolge den ehemaligen "Okupa" zum Krankenwagen bringen. Doch ins Krankenhaus ging es für den Mann nicht. Er habe keine Krankenversicherung, soll er gesagt haben.