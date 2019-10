Die Hochzeit des Jahres auf Mallorca

Rafael Nadal und Maria Francisca Perelló erleben an diesem Samstag ihren großen Hochzeitstag. In Anwesenheit von 350 geladenen Gästen geben sie sich in den Mittagsstunden das Ja-Wort. Die Feier findet in dem Luxus-Anwesen La Fortelaza, einer Privatimmobilie auf einer Landzunge in der Bucht von Pollença im Norden von Mallorca statt. Für die Hochzeitsgesellschaft wurden aufwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Hochzeitspaar hatte die Geladenen bereits im Vorfeld gebeten, Mobiltelefone zu Hause zu lassen, um die Privatheit der Feier zu garantieren.

Rafael "Rafa" Nadal veröffentlichte ein Foto auf Instagram, das einen Hinweis darauf gibt, dass der 33-Jährige sich bereits am Freitagabend in La Fortelasa aufhielt. Die Aufnahme zeigt die romantische Abenstimmung über dem Ort.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 😜 Ein Beitrag geteilt von Rafa Nadal (@rafaelnadal) am Okt 18, 2019 um 11:57 PDT

Die historische Verteidigungsanlage, die vor einigen Jahren in ein traumhaftes Anwesen mit Gärten und einem gut bewachten Zugang verwandelt worden war, diente wegen ihrer exklusiven Lage und Schönheit in jüngster Zeit diversen Filmproduzenten als Drehort.

Viele der geladenen Gäste sind im Hotel Illa d'Or in Port de Pollença untergebracht. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, trafen die Angehörigen und Freunde des Hochzeitspaares bereits im Laufe des Freitags nach und nach im Inselnorden ein. Vom Hotel aus wurden die Hochzeitsgäste am Samstagmorgen mit Kleinbussen nach nach La Fortaleza gefahren.

Gegen 12.15 Uhr gelangte auch Spaniens Altkönig Juan Carlos mit Königin Sofía nach La Fortaleza. Ein Chauffeur beförderte die Monarchen im Wagen an den Ort der Trauung. Auch der mallorquinische Tennisprofi Carlos Moyà und derzeitige Trainer von Rafa Nadal fuhr mit Ehefrau Carolina Cerezuela im Auto vor. Das waren die einzigen Geladenen, die mit dem eigenen Wagen direkt an den Hochzeitsort gelangen konnten.

Gesellschaftsfotografen aus ganz Spanien versuchen seit Tagen auf Mallorca, Fotos von der Ankunft der Prominenz unter den Gäste zu schießen. Was ihnen nur teilweise gelang. So war es ihnen nicht möglich gewesen, in den vergangenen Tagen Rafa Nadal Verlobte Maria Francisca Perelló vor die Linse zu bekommen. Auch die Ankunft der Eltern der 31-Jährigen in Pollença verlief ohne jedes Aufsehen. Rafa Nadal und Maria Francisca Perlló sind seit 14 Jahren liiert.

Andere Gästen wurden am Samstagmorgen mit Bussen abgeholt und nach La Fortelaza kutschiert. Ein Treffpunkt dazu war Rafael Nadals Tennis-Akademie in Manacor. Dort bestiegen unter anderen seine Onkel Toni, Miguel Ángel und Rafel Nadal den gecharterten Bus, wie die Tageszeitung Ultima Hora in einem Liveticker im Internet berichtete.

Der Zugang an der Ort der Hochzeitsgesellschaft erfolgte über das Militärgelände der spanischen Luftwaffe, die sich an der Bucht von Pollença direkt neben der nunmehr privaten Festungsanlage befindet.

Die Festung La Fortaleza gehört seit 2011 dem Briten James Lupton. In ihr wurden unter anderem die TV-Produktion "The Night Manager" mit Hugh Laurie und Tom Hiddleston oder die deutsche Kommödie "Da muss Mann durch" mit Jan Josef Liefers, Oliver Korritke und anderen gedreht.