Holländer sucht Mann aus dem Mallorca-Flieger

Es ist eine ungewöhnliche Suche: Ein Mann aus Holland will einen Mallorquiner namens Miquel finden, den er vor 25 Jahren flüchtig kennengelernt hat.

Dirk, 58 Jahre alt, hat sich per E-Mail an die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora gewandt. Er sei Kartograf und suche einen mallorquinischen Mann namens Miquel. „Wir trafen uns am 11. September 1994 am Flughafen Palma de Mallorca um mit dem Flug HV 624 (Transavia) nach Amsterdam zu fliegen", schreibt der Niederländer.

Dirk reiste damals aus dem Urlaub nach Hause, der Mallorquiner wollte zum Studium nach Holland fliegen. Am Flughafen Schiphol trennten sich die Wege der beiden. "Unser Kontakt war kurz, aber nicht weniger intensiv, zumindest für mich. Als wir auf den Flug warteten, sahen wir uns gegenseitig an. Während des Fluges saßen wir getrennt, aber als wir in Schiphol landeten, sprachen wir. Wir passierten den Zoll und verließen den Flughafen, wo eine Spanierin auf ihn wartete ..."

Es gab keinen Abschied, keinen Austausch von Adressen oder Telefonnummern. "Ich bin seit diesem Tag traurig, weil wir keine Adressen ausgetauscht haben“, meint Dirk. "Es ist mir wichtig zu wissen, ob mein Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte oder das nur meine Einbildung war.“

Von Miquel weiß Dirk nur, dass dieser aus Pollença kam. "Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Ich kenne auch seinen Nachnamen nicht. Ich war 33 und er war fünf oder zehn Jahre jünger als ich.“

Nun hofft der Holländer, dass Miquel die Fotos sieht, sich an ihn erinnert und meldet ...