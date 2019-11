Vortrag: Lernen, weniger Müll zu verursachen

Der Salat ist von Folie umgeben, das Fleisch extra in einer Plastikschale verpackt, hinzu kommen Einwegrasierer und Ohrenstäbchen: Im Alltag fällt jede Menge Unrat an. Laut des spanischen Statistikamtes verursacht jeder Balearen-Bürger 800 Kilo Müll pro Jahr, drei Viertel davon sind Plastik. Diese Menge steht im Gegensatz zur Bea Johnsons Lebensweise. Die Französin, die in Kalifornien lebt, produziert mit ihrer Familie lediglich ein Einweckglas Abfall – pro Jahr.

Seit elf Jahren führt sie einen „Zero Waste”-Lebensstil, versucht also so zu leben und zu konsumieren, dass kaum Müll anfällt. Wie sie das schafft, darüber spricht Bea Johnson am Mittwochabend, 20. November, im Trui Teatre.

Die Journalistin schrieb den Bestseller „Zero Waste Home”, der in 25 Sprachen übersetzt wurde. Auf Deutsch erschien das Buch beim Verlag Ludwig unter dem Titel „Zero Waste Home: Glücklich leben ohne Müll!”.

Mit einem „Zero Waste”-Lebensstil lasse sich neben einem wichtigen Beitrag zum Umweltschutz auch Zeit und Geld sparen, so Johnson. Sie setzt dabei auf ihre Fünf-R-Erfolgsregel: Reject, Reduce, Reuse, Recycle and Rot (Ablehnen, Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln und Kompostieren). Sie berät unter anderem große Konzerne wie Ikea, L’Oréal, Amazon und Google zur Abfallvermeidung.

Bea Johnson hält den Vortrag in englischer Sprache, es gibt eine spanische Simultanübersetzung. Die Moderation übernimmt Brenda Chávez. Organisiert wird der Event von der Naturschutzorganisation Save The Med Foundation mit Sitz in Marratxí und dem Plastikfrei-Laden Viveco in Alaró. (cls)

Bea Johnson beginnt ihren Vortrag am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Trui Teatre in Palma. Tickets gibt es für 17 Euro unter http://truiteatre.es.