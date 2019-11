Große Probleme plagen Bohlen im Mallorca-Urlaub

Der jüngste Aufenthalt von Pop-Impressario Dieter Bohlen auf Mallorca ist alles andere als perfekt über die Bühne gegangen. Wie der Insel-Freund laut deutschen Medienberichten per Instagram der Weltöffentlichkeit verkündete, konnten er, seine Lebensgefährtin Carina und ihre beiden Kinder ihr Haus zeitweise nicht betreten. Das lag daran, dass der Schlüssel in der Unterkunft lag und es daher unmöglich war, hereinzukommen.

Die Kinder hätten "geweint und gefragt 'Wo sollen wir heute Nacht schlafen? Im Auto?'", erzählte der 65-Jährige. Bei der Ankunft des Künstlers hatte sich das Wetter auf Mallorca regnerisch gestaltet. Ein Schlüsseldienst löste das Problem. Doch der Ärger hielt an: Am nächsten Tag will Bohlen zur Entschädigung der Familie ein Eis spendieren – und vergaß das Portemonnaie im Haus. Da Freundin Carina auch kein Geld dabei hatte, wurde aus dem Vorhaben nichts.

Dieter Bohlen ist Mallorca seit Jahrzehnten treu verbunden. Hatte er sich früher vorwiegend in Andratx Cala Rajada aufgehalten, so fand er später mehr am Raum Calvià Gefallen. (it)