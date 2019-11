"Mallorca Fashion Week" geht in Palma über die Bühne

Auf Mallorca ist am Wochenende ein medial beachteter Modeevent über die Bühne gegangen. Die "Fashion Week" begann am Freitag mit einem Essen, zu welchem Gäste und Designer geladen waren. Es wurde im Restaurant Bahía Mediterráneo zelebriert.

Es folgten Catwalk-Events im Hotel Gran Meliá Victoria. An der "Fashion Week" nahmen unter anderem die Designer Daniela Gómez, Neus Guillen, Valentín Herraiz, Ilay Lit und Aina Mesquida teil.

Das Mode-Happening, das bereits in vergangenen Jahren stattgefunden hatte, endete am Sonntag mit einer großen Party in der Gerhardt-Braun-Galerie in Palma. (it)