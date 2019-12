Bohlen postet Mallorca-Foto zum Beziehungsjubiläum

Mallorca-Urgestein Dieter Bohlen hat bei Instagram seine dreizehnjährige Beziehung zu Carina auf besondere Weise begangen. Der 65-Jährige postete ein Poolbild, das auf der Insel entstand. „Vor 13 Jahren. Da kannten wir uns paar Tage ... und niemand hat an unsere Beziehung geglaubt. You can win if you want", schreibt der Pop-Impressario unter das Bild, und zitiert damit einen Song aus den frühen Jahren von „Modern Talking“.

Die eigentlich Fatma heißende Carina war erst 22 Jahre jung, als sie den 30 Jahre älteren Bohlen kennenlernte. Schüchtern lächelt sie auf dem Foto. Sie ist Nachfolgerin von Frauen wie Verona Feldbusch, Nadja Abd el Farrag und Estefania Küster.

Die Fans freuen sich auf Instagram für das Paar: „13 Jahre und beide kein Tag gealtert ... daran erkennt man, wie gut ihr euch gegenseitig tut", schreibt eine Nutzerin.

Dieter Bohlen ist mit Mallorca seit Jahrzehnten intensiv verbunden. Erst hielt er sich in der Regel in Cala Rajada auf, später lernte er Calvià lieben. (it)