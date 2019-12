TV-Tipp: Mallorca in der Weihnachtszeit besuchen

Bei Reisen in der Weihnachtszeit entdeckt man nicht nur andere Länder und Regionen, man erfährt auch gleich noch einiges über dortige Weihnachtsbräuche und -traditionen. Wer zum Jahreswechsel in wärmere Gefilde will, ist in Mallorcas Hauptstadt genau richtig. Dann zeigt sich das Zentrum in festlichem Lichterglanz, der bis weit ins neue Jahr hinein leuchtet: Denn erst am frühen Abend des 5. Januar legt unweit der Kathedrale ein herrlich geschmücktes Schiff an, dem die Heiligen Drei Könige entsteigen - und damit beginnt ein prachtvoller Umzug durch die Altstadt.

Die Reportage „Lichterglanz und Glühweinduft“, die am Sonntag, 15. Dezember, ab 9.30 Uhr im MDR zu sehen ist, stellt verschiedene Reiseziele der Advents- und Weihnachtszeit vor – darunter auch Palma. Die Sendung wird unter dem Titel „Romantische Advents-Reiseziele“ am Sonntag um 14.45 Uhr im HR wiederholt.