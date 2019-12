Silbereisen gibt Einblick in Leben mit Helene Fischer

Ein Jahr nach dem Aus der auch auf Mallorca gelebten Beziehung hat sich der TV-Moderator und Schauspieler Florian Silbereisen ausführlich über sein Leben mit Helene Fischer geäußert. "Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt", sagte er der Illustrierten "Bunte".

"Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste." Sie seien zusammen erwachsen geworden - das verbinde so sehr, dass man das nicht aufgeben wolle, nur weil die Liebe schwinde. Fischer werde immer ein Teil seines Lebens bleiben. Jetzt sei er Single, sagte Silbereisen der Nachrichtenagentur dpa.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird das Debüt des erfolgreichen Künstlers als "Traumschiff"-Kapitän um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt.

Silbereisen und Fischer wohnten zeitweise in einem Anwesen in Port d'Andratx. (it)