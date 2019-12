Balearen haben höchste Quote Spaniens an häuslicher Gewalt

Die Balearen haben die höchste Quote an Gewalt gegen Frauen in ganz Spanien. Im drittel Quartal 2019 zeigten von 10.000 Frauen 35 ein Gewaltverbrechen an, fast immer wurde der Ex oder der Lebenspartner handgreiflich. Die spanienweite Quote liegt bei 18,1 Fällen pro 10.000 Frauen. In die Statistik sind auch Urlauberinnen erfasst.

2159 Anzeigen liegen den Gerichten auf Mallorca und den Nachbarinsel aus diesem Zeitraum vor, 1040 davon stellen Spanierinnen, die restlichen stammen von Ausländerinnen. 297 Schutzanordnungen wurden erlassen, in 31 Fällen kam der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

In 96 Prozent aller Fälle wird der angeklagte Täter auch verurteilt, es kommt aber auch vor, dass die Frauen von ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussagen gegen ihren Ehemann zu verweigern.

Das balearische Fraueninstitut will zukünftig statistisch erfassen, ob die Anzeigen von Inselbewohnerinnen oder von Touristinnen gestellt wurden. (cls)