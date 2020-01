Daniela Büchner nervt andere im Dschungelcamp

Die auf Mallorca als Gastrobetreiberin in Cala Millor bekannte Daniela Büchner hat sich als nölende Zeitgenossin in das RTL-Reality-Format "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" eingeführt . Gegenüber dem ehemaligen Boxer Sven Ottke beschwerte sich die 41-Jährige unter anderem über das regnerische Wetter und das ihr nicht schmeckende Essen, wie deutsche Medien verlautbarten.

Der ehemalige Sportler lässt sich dagegen von den Meckereien nicht herunterziehen. Er sieht weiterhin die schönen Dinge im Dschungelcamp: "Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen!"

Die in Australien gedrehte Sendung gilt in Deutschland seit vielen Jahren als Kult-Format und bannt immer wieder im Januar Millionen vor die Bildschirme. Neben Büchner nimmt auch die Mallorca-Bewohnerin Sonja Kirchberger teil. Am 25. Januar wird der Dschungelkönig gewählt. (it)