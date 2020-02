Naddel stellt bei Facebook ihr neues Leben vor

Die auf Mallorca lange Zeit als Party-Sängerin aktive Ex-Bohlen-Freundin Nadja Abd el Farrag breitet ihr neues Berufsleben genüsslich in den sozialen Netzwerken aus. Anfang des neuen Jahres zog die 54-Jährige, die zuletzt in "Krümels Stadl" in Peguera aufgetreten war, in das niedersächsische Örtchen Dangast, um dort in einer Ferienanlage als Hausdame zu arbeiten.

Doch die Prominente will noch mehr erreichen: "Ich möchte gerne als Kosmetikerin ausgebildet werden", erklärte sie in einem Interview mit dem Sender RTL. Die ersten Schritte in diese Richtung hat sie bereits gewagt. Seit einigen Wochen arbeitet Nadja zusätzlich in einem Beautysalon.

"Heute ist mal wieder die Massage dran. Es ist einfach klasse", schwärmt sie von ihrem neuen Job auf Facebook und teilte ein paar Fotos von der Behandlung eines Kunden. Follower urteilten positiv: "Du siehst endlich wieder glücklich aus", hieß es. "Der Kittel steht dir und das scheint dir wirklich Spaß zu machen", so ein anderer Kommentar, und "Ich freu mich, dass es dir so gut geht."

Naddel, wie Dieter Bohlen seine Ex-Freundin immer nannte, war im November 2019 im Streit bei Krümels Stadl ausgeschieden. (it)