TV-Tipp: Spektakuläre Pyrenäen

„Durch die Pyrenäen in Spaniens Grand Canyon” heißt eine Reportage, die der SWR am Samstag, 8. Februar, um 17 Uhr im Programm hat.

Mira und Matti aus Saarbrücken folgen auf ihrer Wanderreise durch Spanien den Spuren der Wanderschäfer und lernen zwei von ihnen kennen. Vor allem aber erleben sie die spektakulären Landschaften in den Pyrenäen, in der Sierra de Leyre und in den Bardenas Reales.